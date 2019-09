Mortés proposa una llista amb altres partits renunciant a les sigles de DA

Els mecanismes polítics ja s’han començat a moure de cara a les properes comunals. A un mes del tancament de llistes, els únics candidats demòcrates que públicament han mostrat la seva voluntat de liderar el projecte són Conxita Marsol a Andorra la Vella i Josep Àngel Mortés a Ordino. La primera ha deixat clar que està disposada a fer una llista conjunta amb altres forces per revalidar la victòria, una estratègia que sembla que tampoc descarta Mortés. Mentrestant, l’actual cònsol ordinenc ha proposat a altres partits nacionals la possibilitat de fer una llista conjunta per presentar-se a les properes eleccions comunals.

Si aconsegueix el seu suport, podria significar que DA no es presentés a Ordino sota les seves sigles, sinó que ho fes sota una espècie de plataforma que seguiria liderant l’actual mandatari comunal però que aglutinaria diferents sensibilitats polítiques. Caldrà veure, d’altra banda, com s’acaben articulant la resta de propostes alternatives a la parròquia, ja que podria acabar passant que tots els candidats anéssin sota una «marca blanca» o plataforma, i no sota les sigles dels partits nacionals. De fet, Ordino és una de les parròquies més incertes sobre quin taulell polític hi haurà el pròxim 15 de desembre amb la finalitat d’aspirar a liderar el comú.

L’acord de Govern entre Demòcrates i Liberals –amb Ciutadans Compromesos que només es presenta a la Massana- ha obert molts recels entre molts representants comunals. En el mateix cas d’Ordino, la consellera de la minoria liberal, Sandra Tudó, va carregar la setmana passada contra l’acord a l’Executiu i el va titllar d’unió amb «l’enemic», tot i que ho va entendre per motius estratègics. En declaracions a l’Ara i Aquí de Ràdio Nacional, Tudó, que era candidata independent de la llista liberal, va advertir que no formaria part de cap candidatura liberal si volen repetir el mateix pacte del Govern i que els dos comitès –tant de DA com de Liberals- han de decidir què volen fer.

L’altra parròquia on el pacte entre Demòcrates i Liberals ha despertat recels és a Canillo, on els taronja creuen que tenen prou força com per anar en solitari i aconseguir la victòria als comicis. Mentre a les parròquies altes hi ha més reticències als pactes, a les circumscripcions centrals aquest posicionament té més matisos, tot i que també hi ha detractors a una possible coalició entre DA i Liberals, com és el cas d’Escaldes-Engordany, on l’excap de Govern, Toni Martí, és dels que s’ha mostrat més crític. Tot i això, la força del Partit Socialdemòcrata (PS), que podria estar encapçalada per Rosa Gili, va quedar palesa arran de la victòria a les territorials de les eleccions del 7 d’abril, i pot propulsar que els dos partits del Govern estiguin més obligats a entendre’s.

Una situació similar es podria podruir a Encamp, on la victòria d’Units Pel Progrés-Demòcrates per Andorra va ser de només 61 vots. De fet, mentre els taronja estan immersos en aquesta parròquia per escollir el relleu de Jordi Torres, que no es pot tornar a presentar per acumulació de mandats com a cònsol major i menor, l’oposició, de diferents sensibilitats, intenta aixoplugar-se sota la influència dels consellers del PS per forçar un u contra u al desembre i així tenir més opcions de fer el sorpasso.