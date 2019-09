«Les escoles de Ciutat de Valls han de ser un eix del Lycée»

Denis Dekerle afronta el segon curs acadèmic com a delegat de l’Ensenyament francès al Principat amb reptes sobre la taula, com ara el creixement del nombre d’alumnes al Lycée i fer revifar el nombre d’estudiants universtaris que marxen cap a França.

–Ja han perfilat com distribuiran les classes a l’escola de Ciutat de Valls per acollir els alumnes del Lycée?

–Ara ens trobem que ja comencem a notar l’increment d’uns 50 alumnes per curs al Lycée, que ha de començar a ser més problemàtic a partir del curs que ve. Ara tenim dues classes de sisè. El compromís és ferm i quan tindrem vuit classes de més sí que tindrem un problema de local. Estem satisfets d’haver culminat l’acord amb el Govern per poder utilitzar les escoles de Ciutat de Valls a partir del curs que ve i de moment tot avança amb normalitat. L’acadèmia de Montpeller ha escollit un analista que ha de detallar el cost econòmic i els treballs que s’hauran de fer per destinar una part dels recursos a les escoles.

–Tenen una xifra concreta de quants alumnes hi podrien anar i quin cost podria tenir?

–De moment, la persona encarregada en farà el diagnòstic i en funció de les necessitats veurem com podem repartir els costos financers entre el Govern i el Minsteri i quins recursos pedagògics i de seguretat hi destinem. Aquesta reforma també coincideix amb la posa en marxa del nou batxillerat, que ha de permetre facilitar l’accés a l’ensenyament superior francès. Crec que el fet que els alumnes siguin traslladats a les noves escoles permetrà que Ciutat de Valls pugui esdevenir un eix del Lycée per tenir un compromís fort de posicionament cap al sistema educatiu superior.

–S’estudiarà, si cal, incrementar el nombre de professors si el nombre d’alumnes al Lycée ha d’augmentar en els pròxims cinc anys?

–Això és competència nostra i primer fa falta que mirem com en un primer temps podem distribuir l’evolució de les classes. Crec que encara és prematur veure com pot evolucionar l’aspecte dels recursos humans en cinc anys. En principi, l’any que ve la partida del Lycée per això no augmentarà. En cas que fes falta, faríem les demandes necessàries, però la política pressupostària a França és anual i no plurianual i, per tant, el Ministeri d’Educació francès, que està al corrent de totes les novetats que hem fet, no es pot comprometre a cinc anys vista.

–Què n’espera de la futura visita del ministre d’Educació francès, que va ser anunciada per Emmanuel Macron?

–Fa falta que s’acabi de concretar, però el president francès va dir que vindria i això ens fa tenir el plaer de poder-li mostrar i portar a terme nous plans d’acció i projectes educatius francesos, com ara l’extensió del Lycée.

–Un altre dels aspectes dels quals va parlar Emmanuel Macron va ser el desquilibri d’estudiants que escullen entre Andorra, Espanya i França per seguir els seus estudis universitaris. En quins plans d’acció es podria treballar de cara al futur per equilibrar la balança?

–Crec que encara és una mica prematur. Hi ha un procés de reflexió que s’ha posat en marxa i s’ha reat un grup de treball entre els dos governs per fer propostes per tal que això evolucioni favorablement. També hi ha representants del Govern. És un grup de reflexió tècnica sobre aquest repte i s’hi tractaran les principals orientacions per actuar. Són reunions temàtiques que es fan regularment.

–Quin és l’objectiu en quant a xifres sobre nombres d’alumnes que haurien de marxar a França?

El màxim possible. Per a nosaltres és una preocupació que el sistema educatiu francès a Andorra pugui aportar el màxim nombre d’alumnes a l’ensenyament superior de França i que puguin cursar els millors estudis possibles. El discurs és fort i al Lycée tenen un compromís per treballar en això. És també el sentit de la nostra presència aquí.

–Quines novetats pedagògiques hi ha en aquest nou curs?

–Aquest és el primer any de reforma del Lycée, on es vol incidir en l’especialització dels alumnes. Per la seva banda, al Collège estem fent un acompanyament dels alumnes en els seus treballs després de la jornada lectiva perquè ho facin en les millors condicions. Darrere de tot això hi ha una política d’avaluació per ajudar-los a tenir un millor èxit en els seus resultats. També incidim molt en els compromissos sobre el medi ambient.