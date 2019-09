El Dia del soci ACA reuneix un miler de persones

Un miler de socis de l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) i les seves famílies s'han donat cita aquest dissabte al Circuit d'Andorra-Pas de la Casa per celebrar el Dia del soci ACA, un esdeveniment que els organitzadors ja analitzen repetir donada la bona acollida de la cita. Els assistents han pogut gaudir de múltiples activitats recreatives, conferències, exhibicions, sessions de copilotatge, i formacions sobre seguretat viària.



Totes les àrees del club s'han vist reflectides durant la jornada. El món del motorsport a través de diferents conferències i propostes al Circuit Andorra-Pas de la Casa. En aquest sentit, el pilot Albert Llovera, ha omplert la planta baixa de la sala VIP del Circuit durant la seva xerrada sobre l'experiència al Dakar. De la seva banda, Marc Vidal, tècnic i coordinador de logística del Reale Avintia Racing Team, ha explicat els secrets d'un box de MotoGp. Per la seva banda, l'espanyol Dani Sordo, un dels pilots més experimentats del Campionat del Món de Ral·lis (WRC, World Rally Championship) de la Federació Internacional de l'Automòbil (FIA), també s'ha sumat a les conferències explicant en primera persona la seva perícia durant les competicions del WRC. Tot seguit, Tito Rabat, pilot espanyol de motociclisme de l'equip Reale Avintia Racing, també ha passat per la sala VIP per posar en comú les seves vivències a MotoGP.



Pel que fa al vessant de mobilitat del club, s'han celebrat dues xerrades. Una sobre el cotxe autònom, a càrrec de Rafael de Mestres, ambaixador de la mobilitat elèctrica, i una altra sobre seguretat viària a càrrec de Joel Capdevila, expert en educació viària.

L'organització també ha posat a disposició dels socis i convidats un bon nombre d'activitats recreatives i formatives: kàrting, un escalèxtric de grans dimensions, cursos de conducció de motocicletes, simuladors i un curs sobre seguretat viària, en què han participat 250 persones. A més, s'han realitzat dos sortejos de sessions de copilotatge.



El moment central de la jornada ha estat el dinar de germanor i on hi han participat tots els convidats, juntament amb les autoritats que s'han donat cita circuit, entre les quals, el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres; el secretari Estat d'Esports, Justo Ruiz i Jordi Rich, conseller menor del comú d'Encamp.



"Aquests esdeveniments es munten sempre amb molta il·lusió però mai se sap quin retorn es té i ha estat magnífic, estem impressionats amb la involucració que ha tingut tot el món", ha manifestat el president de l'ACA, Enric Pujal, que ha tingut també paraules d'agraïment per al Govern i el comú d'Encamp per mantenir el circuit en condicions "immillorables".

De la seva banda, el ministre d'Ordenament Territorial, ha felicitat l'ACA per la proposta ja que considera que és "molt bona iniciativa" i ha desitjat que l'any que ve es torni a repetir. També ha destacat el fet que l'automòbil club estigui "a l'avantguarda" pel que fa al foment de la seguretat viària, a través de diferents iniciatives.