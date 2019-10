Les declaracions en línia de l’IRPF pugen un 40% respecte fa dos anys

Cal recordar que aquesta és la quarta vegada que Andorra exerceix aquesta imposició, que grava les rendes obtingudes per les persones físiques que rebin la consideració de residents fiscals en territori andorrà.

A més, Llongueras va assegurar que durant la darrera setmana va crèixer el temps d’espera habitual a les oficines. Aquesta situació es va produir degut a que el 50% de les declaracions efectuades es van registrar al setembre i fins un 25% es van concentrar només durant la setmana passada. Malgrat l’acumulació de tràmits, Llongueras va afirmar que no es van detectar incidències amb el servei.

Coincidint ahir amb el darrer dia per presentar la declaració del 2018, Llongueras va preveure que enguany s’assolirà l’estimació del Govern de més de 17.000 declaracions presentades. Fins diumenge, segons les darreres dades fetes públiques pel departament de Tributs i Fronteres, un total de 15.550 persones ja havien complert amb el seu deure tributari.

Les declaracions de l’IRPF realitzades a través de l’oficina virtual van augmentar un 40% en comparació a l’exercici de fa dos anys i un 9% en relació a l’any anterior, tal com va assegurar el cap d’àrea de Planificació i Estratègia del departament de Tributs i Fronteres, Miquel Llongueras, en declaracions a RTVA.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació