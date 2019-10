El SAAS ingressa 4,4 milions més i tanca l’any 2018 amb superàvit

El finançament públic al SAAS l’any 2018 va ser de 48,8 milions d’euros, quatre milions més que el període anterior, quan es va situar en 45,3 milions i el finançament privat també es va incrementar passant de 14,2 milions d’euros el 2017 a 15,1 l’any passat. D’aquesta manera, els ingressos totals van sumar 63,9 milions d’euros, mentre que les despeses van ser de 63,8 milions i, per tant, el SAAS va assolir un resultat pressupostari anual positiu. La divisió de les despeses es van repartir entre personal (39 milions per a 1.078 treballadors), general (23 milions) i inversió 1,8 (milions). Tot plegat es desprèn de la memòria de l’organisme feta pública ahir, coincidint amb el 25è aniversari de la inauguració de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.



Durant l’acte de celebració, tant el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, com el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, es van marcar com a reptes principals «fer caure les parets» del centre mèdic, així com la reorganització del Servei d’Urgències.

Canvi de paradigma

Pel que fa al primer, també conegut com a «medicina centrada en la persona», Benazet va explicar que «la medicina actual està evolucionant cap a les mínimes hospitalitzacions». «Òbviament això no es pot fer en totes les malalties ni tractaments», va matisar el ministre, però «sí que existeixen una sèrie de procediments que en un futur pròxim reduiran només al necessari les estades a l’hospital». En aquest sentit, Benazet va destacar les obres que s’estan fent actualment al bloc quirúrgic de l’hospital que, a més de millorar els circuits interns, estan perfeccionant la cirurgia ambulatòria, que permet al pacient marxar a casa poques hores després de ser operat. «No estem inventant la roda, sinó que és una necessitat de tots els sistemes de salut. No és bo estar en un hospital, perquè trastoca la vida del pacient i hi ha més risc d’infecció que si aquest està a casa seva», va afegir Piqué.



Modificar el paradigma actual, però, requereix un «canvi de mentalitat, començant pels mateixos professionals sanitaris, i aconseguir-ho no serà fàcil». Malgrat això, l’exmàxim responsable de l’Hospital Clínic de Barcelona, va assegurar que «en un país petit com Andorra hi ha més possibilitats d’èxit que no pas en una gran urb».



Noves vies a Urgències

En referència a una possible ampliació del Servei d’Urgències, el director general del SAAS va avançar que es preveuen obres cap al 2021. La voluntat és millorar l’atenció de tots els pacients alhora que es prioritzin les emergències. «Avui dia es posen al mateix calaix els problemes banals amb urgències de veritat, i això fa que no siguem prou eficients», va assenyalar Piqué. La idea, doncs, és modificar l’estructura i Benazet va plantejar dues possibles vies: o bé incrementar les permanències mèdiques en les franges horàries en què se sap que més persones acudeixen a Urgències, o bé incorporar al Servei un metge de capçalera que visiti els casos de «més baixa intensitat».