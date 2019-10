Terceravia demana si la CASS cobreix la reconstrucció d’aureòles mamàries

La consellera general de terceravia Carine Montaner, va entrar ahir a Sindicatura una pregunta oral per demanar explicacions al Govern sobre el finançament de la reconstrucció de les aurèoles mamàries per part de la CASS a dones sotmeses a una mastectomia. Montaner va recordar en l’escrit que aquesta proposta va ser aprovada per assentiment en la sessió extraordinària del Consell General el dia 31 de gener d’enguany i «des d’aleshores han passat vuit mesos i no sabem res concret sobre la qüestió».



La llavors parlamentària independent Sílvia Bonet, amb el suport dels consellers liberals d’aquell moment (Jordi Gallardo, Ferran Costa i Judith Pallarés), va proposar encomanar al Govern adoptar les mesures «necessàries per incloure de manera efectiva i expressa la tècnica de la mircropigmentació per la reconstrucció de les aurèoles mamàries a la cartera de serveis i de productes de salut i el consegüent finançament», i l’hemicicle ho va aprovar.



Per aquest motiu, la consellera general laurediana demana ara a l’Executiu actual «fer els deures», així com explicacions sobre «si s’han fet les gestions oportunes i quan es posarà en marxa aquestes mesures demanades pel Consell General».