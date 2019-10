Espot, Suñé i Vives acudeixen al funeral de Chirac

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, el cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé, van assitir ahir al funeral oficiat a París en memòria de Jacques Chirac, copríncep d’Andorra entre 1995 i 2007, i expresident de la República francesa. Una missa a l’església del Sant Suplici a la qual també hi van ser presents caps de Govern i Estat d’arreu del món. Després de la cerimònia el copríncep francès, Emmanuel Macron, va oferir un dinar institucional al Palau de l’Elisi.



L’ambaixada francesa al Principat, per la seva banda, va organitzar un moment de recolliment, en què van assistir diversos membres de Govern, així com l’ambaixadora gala, Jocelyne Caballero.



L’Executiu va declarar tres dies de dol per la mort de Jacques Chirac dijous passat als 86 anys. A la planta baixa de l’Edifici Administratiu del Govern es va posar a disposició de la ciutadania un llibre de condolences perquè tothom pogués deixar i el seu missatge.



Chirac va ser una figura que va marcar una dècada a l’Hexàgon i la seva llarga trajectòria serà recordada per les seves llums i ombres.