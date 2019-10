Grandvalira guanya públic a l’estiu i el Màgic Gliss supera previsions

Grandvalira ha tancat l’estiu consolidant-se com un pol d’atracció turístic amb unes xifres d’afluència superiors a la temporada passada i «satisfacció» per part dels seus responsables. Segons es va informar mitjançant un comunicat, totes les àrees de negoci han incrementat afluència, de manera que s’ha complert amb l’objectiu fixat a principis d’estiu. «Estem molt satisfets perquè a més, l’aposta per desenvolupar nous productes com el Màgic Gliss ha funcionat molt bé», va destacar el director general de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño.



En aquest sentit, la nova atracció ha superat els 25.000 passatgers, una xifra que va més enllà de les previsions inicials. «Anàvem a cegues i més enllà de les xifres, hem detectat que el grau de satisfacció del client és molt alt i s’ha recomanat molt. També ha tingut molta presència a les xarxes on molta gent ha penjat fotos», va apuntar, remarcant que en tot l’estiu no hi ha hagut cap accident. «Garantir la seguretat sempre és el primer perquè volem que el client només es preocupi de gaudir», va manifestar.

Canillo

També a la zona de Canillo, des de l’estació es va explicar que el Mon(t) Magic Family Park ha registrat 32.000 visitants, més que l’estiu passat. Igualment, l’emblemàtica tirolina de més de 500 metres de longitud, ha augmentat un 28% la freqüentació, així com les visites guiades al Fornatura, un circuit per descobrir la flora i la fauna del Principat en família.



Pel que fa a l’altra vall, el Funicamp, que enguany ha recuperat l’activitat després que l’estiu passat estigués inoperatiu per fer-li manteniment, ha sumat més de 19.000 visitant, un 15% més que el 2017. Des de Grandvalira es va indicar que aquestes xifres són les segones millors en els set anys que el giny ha operat en període estival i que la major afluència es va concentrar durant el mes d’agost.



En aquest sentit Torreño va exposar que tota la zona «des del Pas fins al Funicamp és un espai important per desenvolupar». Així, un cop superada la inestabilitat que va portar el possible trencament de la marca, va anunciar que «estem treballant amb el comú per intentar donar més empenta a les activitats en aquest espai». I és que en plena crisi sobre la possible dissolució, admet, «es va frenar l’impuls i ara ens toca reprendre-ho».



Una altra de les instal·lacions que ha triomfat durant l’estiu és el refugi de l’Illa, que ha rebut més de 3.500 excursionistes, el que suposa un increment del 45% respecte a l’any anterior. La infraestructura estarà oberta fins al 31 d’octubre i després tancarà fins al desembre, per tornar a obrir coincidint amb la campanya d’hivern.



Tot i les bones xifres assolides, el director general de Grandvalira-Nevasa recorda que la facturació de l’estiu sobre el volum de tot l’any és «molt petita» i que en aquesta època «oferim un producte per mantenir l’atenció sobre la marca tot l’any, però som conscients que la gent no ve per això, és un complement».