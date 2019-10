L’UdA carrega contra Bellocq i defensa el màster de dret

Les paraules de la degana del Col·legi d’Advocats, Sophie Bellocq, en què qüestionava la qualitat del màster de dret no s’han posat gens bé a l’UdA. Des del centre universitari s’ha respost amb un comunicat en el qual es «lamenta la situació d’incertesa» que consideren que han provocat les declaracions de l’advocada dins la comunitat universitària, especialment entre els estudiants. Igualment no s’obliden d’assenyalar que el Col·legi és «corresponsable» del màster i que «la senyora Bellocq és membre del Consell Universitari». Des de l’UdA fan palesa «la preocupació» per les crítiques i recorden que el màster es va iniciar el curs passat i que ha estat dissenyat «conjuntament amb el Col·legi d’Advocats». En aquest sentit indiquen que la degana «va signar el conveni a través del qual donava el seu vistiplau al pla d’estudis» i remarquen que l’organisme que agrupa els advocats «té una participació directa i activa en el desenvolupament docent del pla d’estudis, concretament en l’assignatura de Deontologia de l’advocat, així com en els 30 crèdits de pràctiques jurídiques».



Per mirar «d’esvair dubtes», l’UdA ha convocat a tots els estudiants -del màster, del bàtxelor i dels programes de formació continuada en dret- a una reunió informativa «per mostrar-los el seu suport». La trobada es farà dijous a les 11.30 hores a la sala d’actes de l’UdA. H