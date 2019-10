Francesc Camp serà el candidat a cònsol major de DA a Canillo

Quan falta tot just un mes per haver de presentar les candidatures per concórrer a les eleccions comunals, DA ja ha fet oficial el nom del seu candidat a cònsol major a Canillo. Es tracta de l’ex-ministre de Turisme, Francesc Camp, que va confirmar la decisió a través d’una piulada a Twitter. En el tuit exposa que diumenge «vaig donar el meu vistiplau per encapçalar la candidatura» i va agrair «als militants del partit la confiança que m’han dipositat». Així, assegura que «des d’avui ens posem a treballar per confeccionar una llista que engresqui els electors».



De fet, Camp admetia en declaracions a EL PERIÒDIC, que «si fa un mes m’haguessin dit que seria candidat a cònsol, els hauria dit que de cap manera», però en política, ja se sap, mai es pot dir mai. «Durant aquests mesos hi ha hagut moltes persones afins al partit, amics i coneguts que m’han insistit molt perquè em presentés», va explicar, i finalment, en la comissió celebrada diumenge se’ls va escollir com a primera opció.



L’aspirant a cònsol detalla que a més del suport, el segon motiu que l’ha empès a liderar la llista és el fet que «Canillo és una parròquia eminentment turística i crec que després de vuit anys al Govern com a ministre de Turisme puc aportar la meva experiència». Deixa clar, però, que «s’ha fet molt bona feina» durant els dos mandats de Josep Mandicó i David Palmitjavila, encara que també creu que «queda feina per fer i hi ha reptes per endavant».

Reptes

Segons Francesc Camp, «els reptes de Canillo són el que té Andorra», com la desestacionalització, encara que en aquest cas reconeix que potser a la seva parròquia és més complicat assolir-la perquè les diferències entre la temporada alta i la baixa encara són més accentuades.



Igualment, Camp també admet que la situació de les finances comunals condicionarà completament l’acció política, si bé té clar que actualment les arques es troben en millor salut que ara fa uns anys i per tant «es podrien fer inversions més importants».

L’exministre no va revelar encara qui el podria acompanyar com a candidat a cònsol menor ni tampoc si a les llistes es veuran gaires noms nous o s’apostarà per cares conegudes que ja estan en aquest mandat a la corporació. «Ara hem començat a treballar, encara és molt prematur», va afirmar, afegint que també s’haurà de valorar la feina feta els darrers quatre anys per prendre decisions. Amb tot, Camp va animar als més joves a interessar-se per la política «perquè sempre he dit que cal un relleu i és un bon moment perquè els joves s’impliquin i vagin agafant experiència per fer-nos el relleu».

Altres candidats

Malgrat que encara no s’ha confirmat cap altre candidat, el mateix Camp apuntava que semblaria ser que hi ha altres formacions que treballen per fer alguna llista a la parròquia. D’aquesta manera s’evitaria la situació de les dues últimes eleccions on DA no ha tingut rival.

L’A descarta un pacte amb el PS a les comunals d’Escaldes

Els Liberals donen per descartat un pacte amb el Partit Socialdemòcrata a les comunals d’Escaldes-Engordany del pròxim 15 de desembre, malgrat que el conseller de la minoria, Higini Martínez-Illescas, no ho descartés. En tot cas, des de la formació apunten que per ara cada comitè treballa «de manera individual» i eviten posicionar-se sobre eventuals candidats. Pel que fa a Encamp, de moment no es descarta cap opció ja que s’apostarà per anar de bracet amb «l’afinitat més programàtica». Des del partit blau, però, admeten que la balança podria estar més decantada per donar suport a Units pel Progrés, tot i que recorden que per teixir els pactes en qualsevol parròquia el component personalista dels candidats hi jugarà un paper clau.