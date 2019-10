Objectiu de pacte entre DA, CC i L’A a la Massana

El comitè parroquial de DA a la Massana també ha començat a treballar de cara a les comunals. Fonts de la formació van explicar que en una reunió que es va fer la setmana passada es va decidir donar llum verda a l’inici de les converses per mirar de configurar una candidatura conjunta entre els taronja, CC i L’A. Les mateixes fonts van indicar que aquesta opció estava recollida en un «prepacte» que hi havia entre les formacions després de l’acord assolit per configurar el Govern. Amb tot, també s’admet que dins de Demòcrates hi ha qui és partidari de la llista conjunta i altres que no. «En l’àmbit ideològic no estem gaire lluny, però el problema ve quan es parla de noms», admeten les fonts, que remarquen que el primer pas serà veure quina voluntat d’entesa hi ha entre les formacions mitjançant trobades que començaran aquesta mateixa setmana. Posteriorment es començaria a treballar sobre els punts del programa i, per últim, es definirien els noms. Tasca que ja admeten, «no serà fàcil».



Amb tot, els Demòcrates recorden que en les darreres eleccions generals «DA va retirar la candidatura i esperem que la generositat d’aquell moment ara es doni per part de les altres formacions».



Sobre l’entesa amb terceravia, van recordar que hi ha membres d’aquesta formació que també donen suport a CC i que s’haurà de veure quina postura agafen. De moment, però, la prioritat és trobar l’entesa amb liberals i el grup que lidera el comú.