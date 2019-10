El Piribus fa parada a Escaldes-Engordany

L’exposició itinerant Piribus Viatge al cor dels Pirineus es podrà veure a Escaldes Engordany a partir del 7 d’octubre. Es tracta d’una mostra interactiva que té la finalitat de posar en valor el patrimoni existent al llarg de la serralada dels Pirineus, sent un element per donar a conèixer els seus espais naturals, culturals i turístics, amb l’educació ambiental com a eina principal.

L’exposició és itinerant i ha recorregut fins ara tretze indrets del territori, en un viatge que comptarà amb 32 parades. La primera va ser a Tudela el passat mes d’abril, i conclourà la tardor de l’any vinent. El visitant tindrà l’oportunitat d’explorar el patrimoni i la identitat del Pirineu, a través de dispositius de visió de 360º, pantalles tàctils i sonores, o mitjançant la manipulació de mostres i objectes. A més de la mostra també es porten a terme diverses activitats. Hi haurà les sortides guiades El poble desaparegut del Fener, La geologia i el paisatge a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, Roques al carrer. Museu obert de geologia i Visita al romànic d’Andorra, l’eglésia de Sant Joan de Caselles. A més, també hi haurà una sortida al llac d’Engolasters per descobrir els bolets de la zona. L’esdeveniment també compta amb diferents xerrades impartides per especialistes, com Passejant amb el Dr. Duró per les esglésies d’Andorra de fa 50 anys, Els usos tradicionals dels bolets, Pirineus: una fauna adaptada a un medi exigent, Ramaders d’Andorra SA i una IGP d’alçada en el país dels Pirineus, Crisi climàtica: necessitat d’una acció col·lectiva urgent i Ciència ciutadana: tots podem ser investigadors. També es desenvoluparà un taller d’identificació de bolets.

L’exposició es pot veure fins al 20 d’octubre al parc infantil de l’avinguda de les Nacions Unides d’Escaldes-Engordany. Es realitza en el marc del projecte Adnpyr del programa Poctefa, que és finançat per la Unió Europea en un 65% a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional Feder. Adnpyr és un projecte amb sis socis i que es compta amb més de 65 entitats d’educació ambiental de la xarxa Educació Pirineus Vius.