Divendres s’inaugura l’exposició Philandorre, exposició filatèlica, que es podrà visitar al cap de casa de la Casa de la Vall fins al 8 de novembre. La mostra permet conèixer la història d’Andorra a través de la filatèlia, amb 11 panells que mostren targetes postals editades entre l’any 1902 i el 1920; i quatre que fan referència al 600 aniversari del Consell de la Terra. L’exposició es complementa amb edicions del Consell General, quadres i abillaments. L’exposició està organitzada per Philandorre, la Comissió Internacional de Filatèlia Andorrana, que és l’associació d’estudis filatèlics i postals del país, que va ser creada a inicis del 1977 amb l’objectiu de promoure i desenvolupar la col·lecció de segells del Principat. Actualment està composta per 156 membres de França, Andorra, Espanya, Anglaterra, Bèlgica, Itàlia i Alemanya.

