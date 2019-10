El MoraBanc torna un altre any a Europa competint contra un clàssic

El MoraBanc Andorra torna avui a l’EuroCup, competició que afronta amb esperança i ambició després d’haver aconseguit classificar-se per a les semifinals la temporada passada. Així, es trobaran a un vell conegut, l’AS Mònaco, a les 19.00 hores. Serà el primer pas per aconseguir l’anhelada classificació pel Top16, objectiu manifestat per part del club, però sense cap mena de pressió.

Els del Principat arriben amb la moral alta, després d’haver-se refet de la derrota contra el València Basket havent vençut al Montakit Fuenlabrada al Poliesportiu d’Andorra. Per això, els d’Ibon Navarro volen seguir sumant i amb tota la plantilla disponible es trobaran a un conjunt renovat amb exjugadors del MoraBanc com Dylan Ennis i Landing Sanè i altres com Dee Bost, Kim Tullie o Ivan Buva.

En aquest sentit, el tècnic andorrà va voler treure’s la pressió de sobre i va indicar que «no estic preocupat per aquesta teòrica pressió». «Son vuit jugadors nous que no saben que és l’EuroCup i això és bo perquè no tenim massa pressió, l’única és la de l’ambició del grup, la de lluitar per estar al Top16», remarcava i insistia en el fet que «no estic preocupat per la intensitat amb el qual jugarem». A més, va fer autocrítica: «La temporada passada vam posar molta concentració en la competició europea i a vegades això et penalitza a la domèstica. Hem de saber gestionar això i tots hem après molt de la temporada passada».

En aquesta línia, va recordar que «l’any passat vam estar en un grup molt igualat, tres dels quatre equips van jugar quarts de final. No és una situació nova estar en un grup difícil». «Pressió? Aquest equip ha jugat una vegada al Top16 i una la Copa del Rei, la pressió és pel que l’ha de jugar, però nosaltres tenim la il·lusió de jugar-ho. Sabem que no serà fàcil perquè hi ha igualtat i equips molt bons i plantilles molt completes», es demanava. «No hem d’estar, volem estar», sentenciava.

Il·lusió

També va opinar que «està clar que quan comences una competició no hi ha cap dinàmica, tothom comença de zero i amb molta il·lusió». «Aquesta competició ens en fa molta, ara mateix hem estat semifinalistes de la darrera temporada i crec que estem en un grup molt difícil, igualat i complicat, encara que no hi hagi cap favorit destacat», afegia i remarcava que «estarem per lluitar la primera posició però és un grup molt obert, guanyar fora de casa pot ser decisió».

Rival físic

Pel que fa al rival, va subratllar que «és un equip amb una línia de continuïtat que és la idea física de l’equip, amb l’entrenador tenen un punt més d’agressivitat en defensa i això els fa tenir un ritme d’atac molt alt». «És un conjunt que vol jugar moltes possessions a camp obert i tenen jugadors molt perillosos amb molts punts a les seves mans. Els hem de controlar i no serà fàcil», puntualitzava i revelava que «tenen molts punts a la línia exterior però han canviat la filosofia de dins, són un equip molt complet i uns dels favorits de la competició». «És un conjunt amb molts jugadors nous però la línia és la mateixa, agressius i que corren a la pista, han canviat les fitxes però el perfil dels jugadors és el mateix, sempre juguen en defensa de tot el camp i pressionant molt la pilota i, per tant, aquesta és la seva identitat», exposava.

També va afirmar que «hi ha coses que hem de solucionar si volem competir i guanyar». «Si som intel·ligents, serà millor treballar des de la victòria, però hem de saber que vam fer errors importants i s’han de solucionar, tot i que no tenim temps», manifestava.

Per una altra banda, Sasa Obradovic, entrenador del Mònaco, va assegurar que «comencem la competició contra un equip que té molts actius. Els dos equips estan a un nivell bastant similar, sens dubte serà un duel molt competitiu».

No només és Ennis

Així mateix, Bandja Sy va comentar que «hi ha jugadors que fa molts anys que juguen junts però hem de creure que podem fer una cosa molt positiva». Així, va destacar que l’extricolor Ennis «és un jugador talentós i agressiu, però hem d’estar concentrats amb tot l’equip, no només amb ell, són un gran conjunt i volem guanyar allà».

«Estar bé vèncer, però el més difícil és seguir sent consistents i això és el que hem de fer, tenim feina per fer, hem de treballar i estar bé els 40 minuts, al màxim nivell, perquè pot passar de tot» afegia el jugador i considerava que «no estic del tot satisfet en el tema defensiu perquè hi ha coses a millorar i a ajustar». «Coneixem la nostra identitat, sabem quina és i l’hem de posar a la pista, això ens ajudarà a ser consistents», concloïa.