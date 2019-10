La FAN valora positivament els èxits assolits durant curs

La Federació Andorrana de Natació (FAN), que compta amb el suport d’Andbank, va fer ahir un balanç molt positiu de la temporada, després dels èxits assolits pels nedadors de l’entitat, sobretot als Jocs dels Petits Estats d’Europa de Montenegro i pels més de 40 rècord nacionals aconseguits en piscina llarga i els més de 50 en piscina curta. També van destacar les fites obtingudes per la base.

Per un altre costat, l’ens va presentar els objectius de la temporada, que seran poder anar als Jocs Olímpics, almenys amb un nedador i una nedadora. També competirà a l’Eurocup LEN a Budapest, als campionats d’Espanya i de Catalunya i a la Copa Mediterrània a Kavala (Grècia), proves que serviran per preparar els Jocs dels Petits Estats del 2021, el gran objectiu. A més, va revelar que no es podrà celebrar la Comen Cup a Andorra, a causa de l’accident ocorregut als Serradells. Com a novetat, també es va donar a conèixer que Hocine Haciane s’incorporarà com a segon tècnic de l’entitat, al costat de Xavier Torrallardona.

Joan Clotet, vicepresident de l’entitat, va explicar que «a partir d’ara el que volem és que l’equip nacional de natació tinguin l’orgull de representar al país i sobretot posar-hi les ganes, per això des de la federació tenim el compromís de guiar-los». Torrallardona destacava que «Andorra està en disposició de poder competir amb països importants als jocs dels Petits Estats: necessitem un equip fort, una instal·lació perquè l’equip entreni, preparació de qualitat i sobretot seguiment».