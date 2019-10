Actuació excel·lent de Vinyes i Mercader

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5) van completar una altra excel·lent actuació en el Ral·li Illa de Llanes, acabant en la tercera de la classificació absoluta i amb un nou triomf en la categoria N5, el quart de la temporada.

L’equip de Suzuki Motor Ibèrica va lluitar fins a la recta final per estar en la segona plaça del podi absolut, posició que va ocupar durant tot el ral·li, però al final va haver de cedir davant la potència del Hyundai I20 R5 d’Ares-Vazquez.

«Estem molt contents amb el resultat obtingut en una prova tan complicada i lluitant en inferioritat de condicions per a aconseguir una posició en el podi absolut», va comentar Vinyes i va remarcar que «no hi ha dubte que ens hagués agradat estar en el segon esglaó del podi però si els nostres rivals directes no tenien algun problema, aguantar les diferències era impossible».

El Campionat d’Espanya de Ral·lis d’Asfalt tancarà el seu pas pel nord d’Espanya amb la disputa de la 40a edició del Ral·li de Santander-Cantàbria. Es dona la circumstància que serà l’última edició d’una de les proves tradicionals del certamen espanyol de ral·lis d’asfalt. Els organitzadors, el Club Esportiu Peñucas, va fer oficial la seva decisió la setmana passada.