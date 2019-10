La despesa del sector públic va caure un 18% durant el 2018

lLa despesa pública es va reduir notablement l’any passat un 17,7%, segons les dades sobre l’execució del pressupost publicades ahir pel departament d’Estadística. En total, la despesa agregada del 2018 va ser de 1.460 milions d’euros, quan l’any 2017 va ser de 1.774 milions. La reducció de la despesa va anar en paral·lel amb la caiguda d’un 17,3% dels ingressos, que van ser de 1.488 milions, un número molt inferior respecte als 1.800 milions recaptats durant el 2017.

D’aquesta manera, els comptes públics es van tancar amb un superàvit de 28 milions d’euros, tot i que reduïnt la despesa i els ingressos. Segons la nota enviada pel departament d’Estadística, la disminució en aquests dos capítols ve motivada principalment per la menor liquidació en actius i passius financers relacionats amb el finançament del deute públic.

Sense tenir en compte ni els actius ni els passius financers, la liquidació de la despesa agregada del sector públic va ser de 1.122 milions d’euros i la dels ingressos, de 1.214 milions. Al sector públic, les partides es van veure incrementades un 3,7% per al personal i un 6,4% per a inversions. Mentrestant, l’Estat va recaptar 377 milions d’euros en impostos directes, un 8,5% més, però pel que fa als indirectes en va rebre un 1,5% menys. La liquidació de la despesa a l’administració central, que inclou el Govern, va ser de 672 milions, amb una disminució respecte a l’any 2017 d’un 29,8%. Aquesta reducció es va deure al fet de tenir una menor amortització de deute públic per aquest 2018 respecte a l’any passat. La liquidació també es va reduir en un 60,3% a l’AREB, a causa de la reducció en despeses relatives a assessoraments jurídics, i a l’AFA, amb una disminució del 39,9% per la caiguda en les desspeses en actius financers relatius al deute del sector públic respecte a l’any anterior.

Despesa disparada a la capital

La liquidació de l’administració local va ser de 153 milions d’euros. Quatre dels set comuns van aconseguir reduir la despesa durant el 2018. Es tracta de les corporacions de Canillo, que es va gastar 11,4 milions d’euros (un 3,9% menys); d’Ordino, amb 10,5 milions (un 2,4% menys); la Massana, amb 14 milions (un 2,6% inferior); i Escaldes-Engordany, amb 27,5 milions i una disminució del 4,3%. Mentrestant, Andorra la Vella, Encamp i Sant Julià de Lòria la van incrementar. El cas de la capital, que va gastar 50,6 milions d’euros, és l’increment més important, amb un 43,5%, i es deu sobretot a les inversions fetes per a la remodelació de l’Avinguda Meritxell. A Encamp, l’augment de la despesa, de 27 milions, va ser del 5,6%, mentre que Sant Julià va gastar12,2 milions, cosa que suposa un increment del 7,6%.

La resta de societats

Pel que fa entitats com la CASS, la despesa va ser de 303 milions d’euros, un 4,1% superior respecte al 2017, i els ingressos van ser de 308 milions. En quant al SAAS, la despesa va ser de 63,8 milions d’euros, una xifra un 5,8% superior respecte a la que hi havia el 2017, amb uns ingressos de 63,9 milions, superior en un 7,4% a l’any anterior. Pel que fa la resta de societats públiques, Andorra Telecom va reduir la seva despesa en 32 milions d’euros (un 25,2% menys) mentre que Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) va gastar prop de 14 milions menys, amb una disminució respecte al 2017 del 19,6%.

Pel que fa a l’empresa telefònica, la reducció durant l’any passat es deu principalment per la disminuciño en les despeses d’actius financers relatius al deute del sector públic. La despesa en personal destinada per la societat es va incrementar un 5,2%, amb 16 milions d’euros destinats. En el cas de FEDA, la partida per a despeses de personal va ser l’única que va incrementar, en aquest cas un 7,8%, amb una despesa de 6 milions.