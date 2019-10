De la Casa acaba segon en categoria turismes

Gerard de la Casa va acabar en segona posició en categoria turismes en la 34a Pujada a la Santa, penúltima prova del calendari del Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM), per darrere de José A. López-Fombona. Per tant, la Pujada a les Revoltes d’Ibi decidirà la sort del pilot. «Qui guanyi a allà serà el campió de turismes de la present edició del Campionat d’Espanya, en aquesta última prova no ens podem guardar res perquè no hi ha opció posterior a recuperar punts», va comentar De la Casa.

Edgar Montellà, per la seva part, va arribar a Totana amb l’objectiu de rescabalar-se dels problemes que havia tingut en l’última cita però finalment va ser quart de la seva categoria. «La tercera posició del podi la tenim assegurada, no obstant això anirem a Ibi amb la intenció de continuar millorant», comentava el pilot.