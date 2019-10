L’assemblea de la FAF aprova mantenir el pressupost

L’assemblea ordinària de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va viure una jornada d’aparent calma en la qual es van aprovar el tancament de l’exercici de 2019 i es va mantenir el mateix pressupost de cara a l’any vinent, encara que aquests són objecte d’estudi per l’Operació Cautxú.

En aquest sentit, Fèlix Álvarez, recentment escollit president de l’entitat, va explicar abans de començar l’assemblea als mitjans de comunicació que «s’ha mantingut el pressupost que ja teníem de l’anterior junta perquè tampoc ens ha donat temps a treballar amb el tema, ja que hi ha diversos projectes com un possible camp a Encamp». «Tot i això, com que no ho tenim tancat, preveure-ho al pressupost ens ha semblat una mica agosarat i hem preferit ser prudents i esperar al fet que les negociacions tirin endavant. Això ho posaríem al pressupost següent», revelava i remarcava que «les converses han anat molt bé, tant amb els d’Encamp com els de la Borda, a on tenim previst fer una zona per pàrquing, tal com ens estaven reclamant». «Tot han estat converses de seguiment», aclaria.

Així, pel que fa als comptes va voler remarcar que «els investigats han estat les persones físiques». «He fet una comparativa i, explicant-ho el millor possible, no es veu cap incidència que pugui derivar-se d’una mala praxi en els comptes anuals pel que fa a operativa», afirmava i remarcava que «sembla que estan correctes». «Les demandes que hi ha estan enfocades a Tomàs Gea, José García i Víctors Santos, però la federació no ha estat imputada», reiterava.

En aquest sentit, l’assemblea va comptar amb advocats que defensen acusats i encausats de l’Operació Cautxú. «Els hem fet venir perquè ens expliquin i tranquil·litzin als clubs, no hi ha moltes novetats però explicaran que ens hem personat a la causa», manifestava i assegurava que «de moment no hi ha notícies ni estan previstes noves declaracions».

Álvarez també va comentar que «s’ha treballat bastant en el tema camps, una mica obligats perquè ens vam trobar amb el canvi de gespa del Nacional». «De moment sembla que s’ha solucionat, l’únic detall que falta són les grades que han posat a Encamp, estem intentant negociar amb el Govern per veure com ho resolem perquè el camp de rugbi no hi cap i s’haurien de retirar una mica», revelava i assegurava que «el projecte d’Encamp segueix endavant». «Volíem saber si la propietat seguia amb l’acord, ens han dit que sí i hem recuperat el projecte que hi havia fet», explicava i remarcava que «hem de parlar amb la UEFA i veure si econòmicament ens ho podem permetre».

De fet cal recordar que la notícia sobre els camps d’Encamp va alertar a la Batllia, ja que va considerar que els camps «podrien donar peu a que els encausats reiterin en l’operativa fraudulenta que ha estat estudiada respecte a la recerca i construcció de terrenys», tal com queda manifestat en l’aute d’intervenció de les comunicacions dels investigats per l’Operació Cautxú.