Andbank rellança el fons SIGMA-Short Mid Term

El Grup Andbank renova la seva proposta d'inversió amb el rellançament del fons SIGMA-Short Mid Term (€). Es tracta d'un fons de renda fixa a curt termini que, en virtut d'un nou enfocament estratègic i d'una nova i competitiva estructura de comissions, reforça el seu caràcter conservador i resulta idoni per a aquells clients que desitgin diversificar les seves carteres i, sobretot, optimitzar la seva liquiditat.

Basat a Luxemburg, el fons SIGMA-Short Mid Term (€) basa la seva nova política en la inversió en emissions de deute públic i privat a curt termini i en una elevada diversificació, tant d'actius com de sectors i ràtings. L'objectiu principal serà mantenir nivells de volatilitat baixos, realitzant una gestió activa dels riscos de durada i crèdit.

Aquest enfocament situa el seu retorn esperat a la zona del 0% en un entorn de tipus d'interès molt complex: un rendiment superior al projectat pels fons monetaris, que al 2020 podrien tenir retorns negatius per la pròpia acció del Banc Central Europeu, que en la seva darrera reunió va reduir el tipus de la facilitat de dipòsit al -0,5%.

Per fer-lo encara més competitiu, Andbank ha reduït, a més, les comissions d'aquest fons per assolir una estructura de costos eficient, de manera que la seva comissió de gestió se situa en el 0,20% i el cost de dipositaria en el 0,03%.

Per a José Caturla, director de Global Asset Management del Grup Andbank, “aquest fons representa una gran oportunitat per invertir en actius de renda fixa amb un perfil conservador, especialment per a clients amb grans volums d'efectiu als qui mantenir-los en compte no els genera actualment cap valor”.

El fons SIGMA-Short Mid Term (€) pot subscriure’s a partir d'una inversió mínima d'una participació per a la classe retail i d'un milió d'euros per a la institucional. A més d'aquest producte, Andbank comercialitza fons de gran acollida en el mercat des del seu hub d'inversió a Luxemburg, com la classe P de SIGMA-IH Balanced, distingit amb 4 estrelles Morningstar.