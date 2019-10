Encamp acull l’Otso 25k, una cursa d’asfalt exigent

La carrera, que ubicarà la seva sortida a l’entrada del Complex d’Encamp, tindrà l’arribada al cap del Port d’Envalira, a 2.407 metres. És un traçat lineal de 25 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.350 metres i està oberta a corredors amateurs i professionals, tant en categoria femenina com masculina.

Per Adrià Esteban

