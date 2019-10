Conferència sobre prevenció de malalties cardiovasculars

La Fundació Crèdit Andorrà organitza la conferència 'Malalties cardiovasculars: com les podem prevenir', a càrrec del cardiòleg Ricard Ballester. La xerrada es farà el 9 d'octubre a les 19 hores, a la sala d'actes de l'edifici Crèdit Centre, que té un aforament limitat però l'entrada serà lliure.

Les malalties cardiovasculars són una de les causes més freqüents de mortalitat en els països desenvolupats, tal com explica la fundació en un comunicat. Es coneixen alguns factors de risc que poden ser no modificables, com l'edat, el sexe, la història familiar o haver patit una malaltia vascular prèviament, o modificables, com la dieta, l'alcohol, el tabaquisme, colesterol, la hipertensió arterial o la diabetis, entre d'altres.

Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'índex de mortalitat a causa de les malalties cardiovasculars es pot reduir en gairebé un 80% si es controlen aquests factors de risc. La fundació, amb aquesta conferència, pretén explicar que el coneixement d'aquests factors i el seu control són bàsics per millorar la salut personal i de la societat, ja que l'objectiu de la medicina ha d'estar focalitzat fonamentalment en la prevenció i en el diagnòstic precoç.