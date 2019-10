Vall Banc analitza la diversificació per assolir els objectius financers

L'acte ha comptat amb els professionals de Makena Capital Management, Finanzarel, BlackRock i Vall Banc que han donat a conèixer els conceptes de diversificació i han fet un repàs per les solucions d'inversió que Vall Banc ha incorporat a la graella de productes per a construir propostes de Wealth Management. La trobada ha finalitzat amb un interessant torn de preguntes i un sopar informal de networking.

De la mà dels professionals de la casa i diversos experts del sector financer, Vall Banc ha organitzat dimecres de la setmana passada un esdeveniment enfocat a donar a conèixer la importància de la diversificació per assolir els objectius financers i personals. L'acte ha comptat amb més d'un centenar de persones interessades en les noves tendències del mercat financer i en aprofundir en el coneixement de les solucions d'inversió, guiats per professionals de referència.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació