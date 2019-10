L’ANC vol «col·lapsar» la xarxa viària per la sentència de l’1-O

L’ANC prepara tres marxes ciutadanes amb confluència a Barcelona per «col·lapsar» la xarxa viària com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre l’1-O. Així ho va revelar el secretari nacional de l’ANC, David Fernàndez, en una entrevista a El matí de Barcelona de BTV. Segons va explicar, es farà durant tres dies i volen omplir fins a 100 quilòmetres de les principals carreteres de Catalunya. El primer dia, que no ha concretat quin serà, es farà una marxa ciutadana de 40 quilòmetres; el segon, també serà de 40 quilòmetres i, el tercer dia, de 20 quilòmetres.

A banda de les marxes, Fernàndez també va donar per feta la convocatòria d’una gran manifestació unitària a més d’altres accions de les quals, va dir, «no se’n poden explicar encara els detalls». Fernàndez també va avançar que aquest dissabte 5 d’octubre l’ANC farà una reunió plenària per decidir la posició de l’entitat respecte a les properes eleccions espanyoles del 10 de novembre.

El secretari nacional va lamentar la manca d’unitat dels partits independentistes i els va retreure que no escoltin la demanda de bona part la ciutadania, informa l’ACN.