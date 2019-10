Torres inaugura el mirador del Pas i el passeig del riu Arieja

Una casa de vaquer, igual que la primera que es va construir al Pas de la Casa, és l’emblema del nou mirador del Port d’Envalira, inaugurat ahir pel ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres. A més de la caseta, l’espai compta amb dues estructures més petites on es pot asseure-s’hi i contemplar una vista general de la vila encampadana i les muntanyes. Els tres elements s’han construït amb materials sostenibles –la casa també compta amb plaques solars i és autosuficient– i, juntament amb una petita zona d’aparcament asfaltat, han tingut un cost de 107.000 euros que s’engloben dins del pla d’embelliment del poble dotat de 30 milions. «Aquest mirador potencia el paisatge del Pas perquè convida als conductors a aturar-se i reposar», va valorar el ministre.



Tal com ell mateix va recordar, el nou espai forma part del projecte de millora del paisatge de l’entorn urbà fronterer del Pas de la Casa que s’està duent a terme per etapes des del 2016. «La primera fase del passeig del riu va costar 500.000 euros, la segona un milió, la remodelació de l’avinguda Consell General més d’un milió, i els miradors entre 100.000 i 150.000 euros», va detallar el màxim responsable d’Ordenament Territorial.



Després d’inaugurar el nou mirador, on «aviat s’hi col·locarà un cartell amb el nom i els horaris en què es pot entrar dins la caseta», Torres va donar per presentada la segona fase del passeig del riu Arieja. En aquest cas, s’han instal·lat prop de 700 metres de plataforma de fusta que va des del carrer de l’Abeurador fins a l’inici de l’avinguda d’Encamp, i que segons l’Executiu «és molt important per la seva millora i atracció visual».



Torres no va donar terminis de quan podria estar totalment acabat el projecte d’embelliment, en el qual també participa el comú.