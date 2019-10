El Govern fixarà «preus assequibles» sense regir-se per «finalitats socials»

Un cop efectuat el criteri negatiu respecte la proposició de llei del PS sobre la utilització del fons de reserva de jubilació (FRJ) per invertir en immobles, la maquinària del Govern ja ha començat a treballar per donar detalls sobre alguns dels aspectes que configuraran el fons d’inversió publicoprivat que pretenen tirar endavant per resoldre la problemàtica de l’habitatge.

En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, va assegurar, durant la visita als alumnes dels sistemes educatius andorrà i espanyol d’Escaldes, que «la finalitat és que aquest habitatge es destini no tant a finalitats socials, sinó que estigui a un preu assequible d’acord a unes forquilles que també haurà d’establir el Govern».

El cap de l’Executiu creu que els matisos en les mesures urgents són per «polir situacions injustes»

Segons Espot, la problemàtica de l’habitatge «ja no només concerneix a persones que estan en situació de vulnerabilitat, sinó a una part important de la ciutadania que malgrat poder sufragar un preu de lloguer no troben habitatge», raó per la qual va assegurar que el propòsit del fons d’inversió és garantir l’accés al mercat immobiliari «per a totes aquelles persones que tenen dificultats, amb independència que puguin estar a una situació de vulnerabilitat».

Així doncs, l’Executiu seria l’encarregat d’actuar com a agent regulador a partir d’una nova oferta d’habitatge que sortiria al mercat amb preus que es fixarien a la baixa en relació als valors del sector. Tanmateix, a l’hora de gestionar l’assignació de la demanda es desentendria d’altres paràmetres com podrien ser els salaris o les pensions.

A més, Espot va insistir que aquest fons publicoprivat «és un projecte per aquesta legislatura» que no només té com a objectiu la construcció de nous edificis, sinó que també persegueix «la reforma d’habitatges vells quan la persona propietària no tingui la capacitat per reformar-lo».

Espot creu que la proposició del PS sobre el FRJ«posa en risc els estalvis per pagar les pensions futures»

Pel que respecta als matisos en la pròrroga de la congelació dels lloguers que va donar a conèixer el ministre d’Afers Socials, Victor Filloy durant la Taula de l’Habitatge, Espot va explicar que són «casuístiques molt puntuals i concretes» que tenen com a objectiu «polir situacions injustes» que han constatat en el primer any d’aplicació de les mesures urgents per a l’habitatge.

D’altra banda, Espot va argumentar que el criteri efectuat pel Govern respecte a la proposició socialdemòcrata és negatiu perquè «posen en risc els estalvis que ja de per si estan en una situació de suficient precarietat per poder pagar les pensions futures». Així mateix, el líder de l’Executiu va considerar que utilitzar el FRJ per invertir en immobles «queda circumscrit en un àmbit molt concret» i, per tant, «no resoldrà la problemàtica».

Habitatge per als temporers

Finalment, el cap de Govern va reconèixer que l’habitatge dels temporers «és una problemàtica recurrent de cada any que s’ha accentuat en els darrers anys com a conseqüència de les tensions que tenim en el mercat del lloguer». Amb tot, Espot va dir que el problema «més urgent i que mereix més intervenció» per part de l’Administració «són aquells temporers que venen aquí sense un contracte previ i per veure quina feina troben».