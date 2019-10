David Rios liderarà la llista del PS per intentar recuperar el comú d'Encamp

El comitè parroquial del PS a Encamp ha decidit donar el seu suport a David Rios perquè lideri una candidatura que buscarà recuperar un comú tradicionalment socialdemòcrata. La formació treballa ara a trobar aquelles persones que el puguin acompanya, però el cert és que de moment, l’única cosa clara és que cap dels dos actuals consellers comunals, Joan Sans i Pere Marsenyach, no repetiran.



Pel que fa a UP+DA encara no ha definit candidat, però un dels noms que s’hauria posat sobre la taula és el de l’actual ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres Falcó. Torres hauria rebut certa pressió dels seus per liderar la llista, ja que se’l considera un home que permetria mantenir el comú.

Alternativa a Canillo

A Canillo qui també treballa de valent són un grup de persones vinculades a diversos partits, així com independents, que miren de configurar una llista alternativa que pugui plantar cara a Francesc Camp. Tot i que encara no hi ha res confirmat, l’exsocialdemòcrata Albert Torres, i l’exliberal Dolors Cabot, són els noms que més sonen per encapçalar aquesta proposta. Més enllà de lluitar per aconseguir la victòria, un dels objectius és garantir que hi pugui haver oposició a la corporació.



Des del PS, un dels partits a qui es vol arrossegar cap a la proposta alternativa, afirmen que encara és «aviat» per concretar opcions i que tot just s’ha començat a plantejar a nivell intern els diferents escenaris plausibles.



Justament ahir, l’actual cònsol de Canillo, Josep Mandicó, va celebrar que sigui Francesc Camp l’escollit com a candidat de DA a la parròquia i va apuntar que si finalment es confirma que els demòcrates tindran rival en els comicis, «la llista serà benvinguda». Sobre l’exministre va afirmar que «és el millor candidat que podíem trobar» i va destacar el fet que després de vuit anys portant la cartera de Turisme del Govern i havent-hi pogut treballar, confia que amb ell el projecte tindria continuïtat. «La seva vàlua l’ha demostrat aquests anys. A part de contents i agraïts estem tranquils». Segons el cònsol, «tenim molt clar què volem fer i cap on anar», mostrant-se convençut que Camp «ha entès la filosofia i ens dona un futur esperançador».



Pel que fa a la configuració de la llista, Mandicó va explicar que es disposarà de «total llibertat» a l’hora d’escollir els companys de viatge, com s’ha fet fins ara. «No tenim cap dubte que farà la millor llista, però ha de ser una llista amb la qual pugui treballar els propers quatre anys», va dir.