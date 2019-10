La Creu Roja fa 46 serveis de prevenció en esdeveniments

Els serveis de preventius de la Creu Roja Andorrana han realitzat des del mes de maig un total de 46 serveis, que representen 3.739,25 hores voluntàries. Aquests serveis s’han repartit entre competicions esportives de caire nacionals i internacionals, però també actuacions i col·laboracions fora d’Andorra amb altres societats i esdeveniments institucionals. Han beneficiat a 184 persones per curar ensurts diversos com malestars, ferides, cremades i traumatismes. L’equip de preventius de la Creu Roja Andorrana està format per formadors i 62 socorristes voluntaris que realitzen tot al llarg de l’any una multitud de serveis.

L’objectiu d’aquests serveis preventius és garantir el desenvolupament de qualsevol esdeveniment en tota seguretat i de disposar als llocs de serveis de primers auxilis. Les competicions internacionals són les que contemplen el màxim de serveis (13) aquest estiu, com ara el servei durant La Vuelta, l’Andorra Ultra Trail o els Mundials de BTT de Vallnord, tot i que també s’han fet altres dispositius com ara per la visita d’Emmanuel Macron.