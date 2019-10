Figueras admet que l’expresident Santos firmava xecs en blanc

L’actual secretaria general en funcions de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i cap del seu departament internacional, Teresa Figueras, va admetre en la seva declaració per l’Operació Cautxú, en la seva condició d’encausada, que l’expresident de l’entitat, Víctor Santos, acusat d’un presumpte delicte d’administració deslleial i frau a la CASS, signava xecs en blanc i que no demanava a què es corresponien.

En aquesta declaració, inclosa dins del sumari del cas, al qual EL PERIÒDIC ha tingut accés, Figueras va assegurar que «fins i tot a vegades venia i ens ho signava sense que ho haguéssim omplert, en blanc, només amb la seva firma, no amb la del Sr. Gea» i va afegir que «no demanava a què es corresponien». «Ell és la cara visible de la FAF, no decideix els temes dels pagaments, no fa el dia a dia de les decisions econòmiques», va comentar davant la batlle i va destacar que l’exmandatari «no sap llegir ni escriure massa, ho sé perquè l’he vist escriure alguna vegada». «Parlar el català tampoc el té molt assolit», afegia.

En aquest context, va aclarir que ella mateixa «custodiava els xecs en blanc signats per Santos» i va remarcar que «per la segona firma [el xec] sempre estava ple». «Només els tenia jo en custòdia a la caixa forta o a la meva taula», va subratllar i va donar a conèixer que tant Tomàs Gea, secretari general de l’entitat en situació d’arrest domiciliari per uns presumptes delictes de blanqueig, d’administració deslleial, d’apropiació indeguda i de frau a la CASS; com l’extresorer José García, en situació de presó preventiva pels mateixos càrrecs, podrien tenir accés a aquests xecs signats en blanc per Santos. «No era rar però s’intentava que estiguessin complets abans de signar», va explicar. També va admetre que «pot ser que Gea omplís i fes signar xecs» sense passar per Figueras, encara que va indicar que «aniria a comptabilitat igual, de fet les pagues dobles les omplia ell i a mi em passava la relació perquè pogués fer la CASS».

Demanada sobre el funcionament per satisfer les despeses i les dietes a les quals han de fer front els empleats de la FAF en l’exercici de les seves tasques laborals, va explicar que «és inviable donar una targeta de crèdit a tota la gent que ha de marxar fora». En aquest sentit, pel que fa a les targetes de la FAF, ja que s’investiga un possible ús personal d’elles, va afirmar que «suposo que anaven a la safata de comptabilitat» i que «suposo que sí que portaven els justificants». «Però no sé a què corresponen perquè no és la meva funció mirar les seves targetes», va dir en relació amb aquest tema encara que va afirmar que «si estic amb Gea, paga Gea». «Sempre s’agafava el tiquet del dinar, Gea tenia targeta i els altres no», afegia.

Viatges d’oci pagats per la FAF

Per un altre costat, Figueras va admetre que havien realitzat algun viatge regalat per part de la FAF. «Hem rebut alguna gratificació, als 10 anys d’antiguitat em van regalar un viatge, als 15 i als 20, també», va puntualitzar i va comentar que «el primer que em van regalar va ser per a una persona a Brasil», mentre que en va rebre un altre «als 15 anys per dues persones un cap de setmana a Florència i als 20 anys per la família a Disney World Estats Units». «Ara amb tot el que hi ha li he dit a la FAF que ja me’l pago jo per no sortir a la premsa perquè no tinc ganes de sortir-hi», informava i reconeixia que una de les seves companyes «pels seus deu anys havia de marxar a Disneyland París». «La FAF ens ho donava el dia de Nadal com a sorpresa, el procés anterior no el sé jo», va afegir. En aquesa línia, va comentar que «per Nadal ens regalen algun detall, algun perfum o alguna cosa i quan hi ha un sobreesforç ens solen fer una gratificació que es cotitza, no és res establert però ens ho paguen en xec».

Auditories

Figueras també va parlar sobre la comptabilitat de la FAF i va explicar que Economistes i Associats «fan auditoria», «igual que la FIFA i la UEFA». «I el Govern també ens feia una quan rebíem subvencions però fa anys que no en reben del Govern», afegia.

Àlex García, en el punt de mira

El ministeri fiscal també va demanar a Figueras sobre els 9.000 euros que el fill del José García, Àlex García i president de l’Sporting Club d’Escaldes, hauria cobrat el 2015 i els 9.000 euros de l’any següent. «No seria perquè ell tenia un club?», es va demanar Figueras i va afegir que «aleshores hauria de rebre a nom del club però no a nom seu, però no us puc dir el perquè».

L’Associació de Futbolistes confia en reunir-se aviat amb la FAF

El president de l’Associació Futbolistes Andorrans (AFA), Ilde Lima, va explicar que «estem pendents de reunir-nos» amb la nova junta de la FAF, amb l’objectiu de demanar un vot a l’assemblea. «No tenim res concretat però la veu dels jugadors s’ha de sentir perquè al final nosaltres som els protagonistes de tot», va comentar i va recordar que la reunió encara no s’ha pogut fer perquè la FAF estava treballant amb el problema de la gespa de l’Estadi Nacional.

En aquest aspecte, va exposar que «és estrany que hagin trigat perquè aquella gespa no estava a l’altura de les competicions que s’han jugat des del primer dia». A més, Lima va criticar que «sorprèn que la vulguin portar a Ordino quan no la poden utilitzar segons la UEFA. El millor seria tirar-la a les escombraries directament perquè mai ha servit per a gaire cosa». «L’estadi té moltes mancances i per sentit comú s’han d’anar solucionant. Una de les més visibles era la gespa però hi ha unes condicions que s’han d’arreglar perquè les seleccions com les que venen no se les han de trobar», sentenciava.