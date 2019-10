Espot demana a l’oposició «alçada de mires» per Europa

El cap de Govern, Xavier Espot, va reclamar als partits de l’oposició tenir «alçada de mires» per assolir el pacte d’Estat per la Unió Europea (UE). Segons el cap de Govern, les negociacions estan actualment encallades per «les visions dispars» que tenen el PS i terceravia respecte a aquesta qüestió. «Bàsicament nosaltres estem al centre de l’espectre polític i tenim un partit que es situa més a la dreta i un partit que es situa més a l’esquerre. Conjugar això no és una tasca senzilla», va comentar Espot, qui va assegurar que des de l’Executiu «estem disposats a fer tots els esforços que calgui».

En aquest sentit, Espot va exposar que les dificultats d’entesa radiquen en la concreció d’aquest document. «El senyor Pintat no estava d’acord en fer un pacte d’Estat i ell volia fer un memoràndum d’entesa, una cosa més genèrica que fixes més les regles del joc que no pas el contingut. I nosaltres vam dir que hi estàvem d’acord i vam donar el nostre vistiplau al document. Però també és veritat que després de la reunió del PS ens van dir que el memoràndum d’entesa el troben massa genèric», va relatar Espot. Precisament per aquest motiu, el cap de Govern va assegurar que «estem buscant un document que es trobi a mig camí entre el memoràndum d’entesa i la nostra proposta de pacte d’Estat on tothom s’hi pugui trobar còmode».

A més, Espot va recordar que «el fet que hi hagi determinats posicionaments polítics en altres questions no hauria de condicionar aquest pacte d’Estat», en elusió al criteri negatiu efectuat pel Govern respecte les proposicions de llei presentades pel PS i terceravia.

Reunions de poble En relació a la primera reunió de poble sobre la UE, Espot es va disculpar per no haver-hi estat present degut al retard en el vol posterior al funeral de Jacques Chirac i va confirmar la seva assistència per la trobada d’avui a Encamp. Quant al contingut, Espot va definir la reunió de Canillo com a «didàctica i útil» i va destacar «l’actitut positiva» de les intervencions realitzades durant l’espai de participació.