El MoraBanc s’enfonsa en l’estrena del curs a Europa

El MoraBanc Andorra es va estrenar ahir a l’EuroCup amb una dura derrota contra l’AS Mònaco per 82 a 66, en un duel en el qual els locals van portar la iniciativa tota l’estona.

Els andorrans van començar perdent de sis, mostrant un joc molt poc brillant i sense poder anotar amb facilitat davant d’un rival que va presentar una defensa molt dura. A més, el desencert tampoc va acompanyar, un fet que s’està repetint des del principi de temporada. En aquest duel de Principats, els tricolor no van ser capaços de generar oportunitats. Així, el resultat al primer quart de 18 a 13.

En el segon, els andorrans van començar un poc més forts però els monegascs van ampliar les distàncies i de sobte, ja havien marxat de deu punts a l’electrònic, després de les moltes errades que es van cometre per part dels tricolor. A més, estaven perduts defensivament i tocava remar, però l’esforç dels andorrans va ser insuficient perquè el Mònaco estava fent mal, trencant els tricolor i complicant-los el primer partit. A més, els d’Ibon Navarro van mostrar una poca entesa entre ells, sense fer circular la pilota i sense poder córrer, fet que va ser criminal. A més, seguia el desencert i, per tant, a pocs minuts per la mitja part, hi havia una diferència de 15 punts al marcador, però finalment el resultat va ser de 47 a 32, després de patir molt.

A la represa, els andorrans van sortir més inspirats a la pista i van marcar un parcial de 0 a 5 però el Mònaco va fer una terrible reacció, encara que les distàncies s’estaven retallant i fins i tot, en un moment, tan sols hi havia una diferència de vuit punts a l’electrònic. Malgrat això, O’Brien i Bost van ser els encarregats de liderar uns contraatacs que, juntament amb unes desconnexions, permetien que el resultat al final del tercer temps fos de 67 a 55, tot i haver canviat el ritme.

En el darrer quart, l’enfrontament estava pràcticament vist per a sentència perquè els tricolor seguien sense poder proposar el seu joc i tot i que al final sí que van poder entrar en el partit, ja va ser molt tard, tot i els dos triples consecutius de David Walker. Els monegascs seguien portant la iniciativa i finalment, el resultat va ser de 82 a 66 en un duel totalment merescut per part dels locals, que van ser clarament superiors.

Per tant, ara els andorrans s’han de centrar a fer les coses bé davant del Barça i solucionar els problemes, ja que una victòria contra un rival d’aquesta mena podria suposar una important injecció de moral després d’aquest inici a l’EuroCup.

En aquest context, el tècnic tricolor va explicar després del partit que «sabíem que seria així», «hem pagat una mala primera part i això ens treu energia», afegia. «Si la perdem, no podem competir, la prova era molt exigent i no hem fet el que calia», comentava i destacava que «al tercer quart si ens hem posat en el partit». «Els errors se’ns posen al cap i ens costa reaccionar, hem de millorar moltes coses i els errors no ens han d’afectar tant», concloïa l’entrenador.