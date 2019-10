SDP acusa Riba de «petulant» i critica el format de les reunions

«Estan explicant uns conceptes generals i continuen amagant els continguts de la negociació», va sostenir el president d’SDP. «El que s’ha fet fins ara és comprometre les negociacions» va sostenir Bartumeu respecte al «secretisme» que envolta el contingut de les negociacions, raó per la qual va opinar que «si es vol guanyar el referèndum no ajudarà amagar informació a la ciutadania». En qualsevol cas, Bartumeu va considerar que aquestes reunions arriben «quatre anys tard».

Pel que respecta al contingut, el líder d’SDP es va mostrar enutjat pel format d’unes reunions de poble que, al seu parer, són «una mala còpia» de les trobades organitzades a San Marino, en les quals «parlen concretament del contingut de la negociació, no dels formalismes». Així mateix, Bartumeu va declarar que a San Marino «estan tractant de manera més respectuosa les forces de l’oposició» i va afegir que durant les trobades realitzades en aquest país «s’està parlant concretament de l’afectació».

El president de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, va criticar ahir de les reunions de poble sobre l’acord d’associació amb la UE i va carregar contra el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba. «Ens preocupa la petulància amb la qual el secretari d’Estat està enfocant el seu circuit parroquial», va expressar Bartumeu en referència al fet de «no haver escoltat ni un argument ni cap proposta» durant la reunió de poble celebrada dilluns a Canillo. En aquesta línia, Bartumeu va manifestar que «el nomenament d’aquest secretari d’Estat ja va ser una bofetada per la ministra d’Afers Exteriors i pels tres anteriors ambaixadors a la Comissió Europea», en relació a Meritxell Mateu, Eva Descarrega i Maria Ubach.

Per Adrià Esteban

