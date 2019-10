Arcalís, tercera etapa del Freeride World Tour

L’organització del Freeride World Tour (FWT) va desvelar ahir el calendari de la pròxima temporada ia competició que es disputa a Ordino-Arcalís tornarà al país del 28 de febrer al 4 de març, un fet que suposa un lleuger canvi en comparació amb la passada edició, ja que es converteix en la tercera prova del circuit.

En aquest sentit, la competició tindrà cinc parades en tres continents, que culminarà al Bec des Rosses, en motiu del 25è aniversari del Verbier Xtreme.

La primera etapa serà del 18 al 25 de gener, a Hakuba, Japó, un començament explosiu en un context molt complicat. Després, els riders viatjaran a Kicking Horse, Canadà, del 6 al 12 de febrer per disputar la segona prova del campionat. Aquesta etapa permet als esquiadors més creatius fer un gran paper per les seves condicions. Tot seguit vindran al Principat on les condicions imprevisibles poden marcar la carrera. Després marxaran a Fieberbrunn, Àustria, del 7 al 13 de març, abans de la gran final.