Els germans més internacionals

La selecció segueix sumant rècords i amb els darrers partits disputats per part d’Ilde Lima, ell i el seu germà Toni, s’han convertit en els germans que més partits han jugat amb una selecció de la UEFA, amb 189 matxs, superant als germans Laudrup, Michael i Brian.

En aquest sentit, Ilde Lima va explicar que «és una curiositat». «Som la cinquena parella de germans al món que més partits han jugat amb la seva selecció, a mi m’agraden molt aquestes dades però mai m’hauria aturat a pensar això», va comentar i va destacar que «la veritat que fa gràcia, són curiositats».

Així, va indicar que si Andorra s’hagués classificat per alguna competició o hagués pogut jugar abans la Lliga de les Nacions, «haurien sigut molts més partits». «A més, al meu germà el va agafar la selecció amb una edat avançada», comentava i reiterava que «la veritat és que tots dos vam debutar en el segon partit i el meu germà es va retirar l’any 2009 a Wembley». «Vam jugar junts molts partits i després vaig agafar el seu relleu, fins que el cos aguanti», afegia.

També va revelar que «tinc molts records, des del debut fins a la retirada». «Wembley va ser inoblidable, aquell partit em va marcar molt», afegia i comentava que «els que estem a la selecció tenim una cosa que ens han donat les dificultats, no teníem res i hi havia una afinitat entre el conjunt perquè tots anàvem a una». «Avui encara recordem com va començar tot», afirmava.