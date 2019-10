Més de 3.000 persones, a les Nits d’estiu als museus

Entre museus públics i privats reunien propostes vint espais, que anaven des de visites nocturnes als equipaments fins a observacions astronòmiques. La majoria de públic va ser del país. A aquestes visites hi van assistir més d’un miler de persones, mentre que a les actuacions musicals en van ser 1.300. Els recitals poètics, les actuacions acrobàtiques, teatre i cinema unes 500. Les activitats que es van desenvolupar durant el mes de juliol van ser les que van tenir més èxit. L’assistència en el global de l’esdeveniment estiuenc va ser d’entre el 75% i el 80% de l’aforament.

De juny a setembre es va portar a terme les Nits d’estiu als museus, presentant un bon grapat d’activitats al llarg de les setmanes, que van tenir resposta per part del públic, superant xifres d’anys anteriors i participant-hi més de 3.000 persones.

Per El Periòdic

