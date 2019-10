Todó apropa íntimament ‘Refugis’ a l’espectador

L’exposició de pintures Refugis, de l’artista Jacint Todó, va ser inaugurada ahir a l’FNAC del centre comercial Pyrénées d’Andorra la Vella. Es podrà veure fins al pròxim 29 de novembre.

La mostra, amb set obres exposades de les 29 que formen la col·lecció, té la fita d’«establir un vincle íntim entre l’espectador i l’obra», com ho indicava Todó, que ensenya el seu treball en un centre comercial, «una faceta personal innovadora, ja que en aquest aspecte molta gent podrà veure els meus treballs artístics». Per a l’artista, el món de l’art actual «s’ha convertit en un gran aparador de projectes brillants on tothom lluita per crear l’obra més espectacular», indicant que «hi ha molta diversitat, un fet que m’agrada». L’obra de Todó té el reconeixement de noms destacats, com els pintors Antoni Tàpies i Albert Ràfols, i l’arquitecte Oriol Bohigas.