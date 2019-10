‘Una Ilíada’ amb tota la força de la paraula d’Eduard Farelo

La Temporada de teatre recollirà diferents registres en els espectacles programats en la seva 55a edició. A Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria es podrà veure comèdia i drama, amb obres protagonitzades per actors de renom del panorama artístic català. Sis muntatges componen el cicle, que anirà del 9 d’octubre al 6 de gener.

Una de les obres que destaca a l’agenda és Una Ilíada, un monòleg protagonitzat per Eduard Farelo, en una epopeia que narra la guerra de Troia i els seus herois, com Aquil·les. L’actor posa la veu a tots els personatges, de deus a herois, passant per guerrers i reis. Un batalla èpica que va convertir-se en mite a través de la literatura grega. Lisa Peterson i Denis O’Hare modernitzen aquest clàssic, que és «una relectura adaptada al present d’aquest clàssic del poema èpic d’Homer», com assenyalava el cap de l’àrea de Cultura del comú de la capital, Jan Cartes. Es podrà veure al Teatre Comunal d’Andorra la Vella el 14 de novembre.

El programa l’obrirà el 9 d’octubre Chicos Mambo amb CAR/MEN, un muntatge que combina humor, teatre i cant, i que també forma part de la Saison culturelle de la France en Andorre. Serà al Centre de Congressos de la capital. El 24 d’aquest mes és el torn de L’habitació del costat a l’Auditori Claror de Sant Julià. En plena època victoriana, a les darreries del segle XIX a Nova York, el doctor Givings experimenta amb un nou aparell elèctric per resoldre disfuncions i neurosis sexuals. Aquest element innovador en l’avenç tecnològic és un vibrador. També narra com la seva dona té problemes per alletar el seu fill, mentre que intenta descobrir com el seu marit treballa amb els seus pacients.

Nues és l’obra que presenta La cia. és grata. Una comèdia centrada en l’inici del rodatge d’una pel·lícula i les dones que es troben al voltant del director, la seva muller i productora, la guionista i l’actriu protagonista. Les relacions que mantenen centrarà el desenvolupament del guió. Serà el 28, 29 i 30 de novembre a l’Auditori Claror. La companyia Yllana presenta Pagagnini 2, un xou musical que recull el llegat de la primera versió, que al llarg de dotze anys s’ha pogut veure per tot el món. Des de Barcelona i Madrid, a Tòquio i Milà. Bona part dels gèneres musicals hi són integrats. Serà el 4 de desembre al Teatre Comunal de la capital. Tancarà la temporada la 26a edició d’Els Pastorets, basada en l’obra de Josep Maria Folch i Torres. Lluquet i Farigola s’enfrontaran a Satanàs i Llucifer perquè el mal no s’instauri al planeta. Hi haurà quatre funcions a l’Auditori Claror. Serà el 26 i 28 de desembre, i el 4 i 6 de gener. En les proves que es van fer recentment per escollir els actors de la tradicional obra nadalenca, es va experimentar «una crescuda pel que fa al nombre de persones que s’han presentat als càstings de selecció», exposava Laura Rogé, cap de Cultura de Sant Julià. Per la seva part la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, destacava la col·laboració entre les corporacions. «Aquest model de foment de la cultura s’hauria d’estendre per totes les parròquies», assenyalava. El preu de totes les entrades oscil·la entre els 20 i els 22 euros i des d’ahir ja es troben a la venda.