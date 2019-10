Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment ahir un vehicle amb matrícula andorrana que va ser identificat a l’A-2, entre Cervera i Igualada, a 211 km/h. Tal com van especificar a través d’una publicació al Twitter, el cotxe sobrepassava en 90 km/h la velocitat màxima permesa a l’autovia, de 120 km/h.

Per El Periòdic

