L’USdA demana apujar el salari mínim i les pensions un 20%

En una carta dirigida al ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, exigeix augmentar els salaris i les pensions un 20% com a mínim, així com crear més pisos de protecció oficial. Aquestes mesures, va considerar Ubach, han de servir per pal·liar la «gravíssima» situació que viu Andorra respecte a la problemàtica dels preus del lloguer, ja que «la creació de la Taula Nacional de l’Habitatge no està complint les expectatives».



En relació als pisos de protecció oficial, el secretari general de l’USdA va denunciar que el Govern «enganya a la ciutadania» i «intenta desviar l’atenció» fent creure que es tracta de pisos socials. Tal com ell mateix va matisar, un pis social està destinat a «dones maltractades o persones amb problemes físics o psíquics», a més d’altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, mentre que un pis de protecció oficial «es fa pensant perquè la gent treballadora» pugui permetre’s un habitatge a un «preu assequible». Un cop aclarits ambdós conceptes, Ubach va recordar que actualment hi ha en construcció un miler de pisos, «tots ells d’alt estanding a un preu de venda de a partir de 300.000 euros». «Quin treballador que cobra de mitjana 1.500 o 2.000 euros es podrà permetre un pis com aquest?», es va preguntar Ubach, alhora que afirmava que «el Govern està fent el joc als especuladors i als fons voltors». D’aquesta manera, l’USdA va proposar que, com a mínim, d’aquests 1.000 pisos, 300 siguin de protecció oficial, a un preu màxim de 180.000 euros per a un habitatge de 100 m2.



En aquesta línia, va suggerir que les constructores tinguin l’obligació per llei de vendre un determinat percentatge dels pisos d’obra nova a «preus raonables» que es destinin automàticament a protecció oficial, mentre que «amb els altres facin el que vulguin».

«Rotació brutal»

Tot plegat, està fent que les empreses andorranes tinguin «uns mals de caps horribles» a l’hora de mantenir els seus treballadors. Ubach va considerar que el Principat té una de «les rotacions de personal més brutals» dels països del nostre entorn, perquè quan els treballadors «venen i veuen que viure a Andorra amb els sous que els paguen és impossible viure, marxen». De fet, i segons dades del Govern, en els últims 15 anys han passat pel Principat 150.000 treballadors i un 80% hi han estat menys de sis mesos, va recordar Ubach.

Registre de la propietat

D’altra banda, «és una vergonya que Andorra no tingui un registre de la propietat actualitzat. Ho demanen als comuns i els comuns no donen les dades, això és inadmissible des de fa anys», va apuntar el sindicalista. En aquest sentit, l’USdA va plantejar muntar un registre de la propietat en el qual tots els propietaris puguin inscriure’s-hi de manera gratuïta en un termini màxim de tres mesos. En cas de no fer-ho, va puntualitzar Ubach, se’ls aplicaria una sanció del 5% del valor de l’immoble. Estic segur que tothom s’hi apuntaria!».



Per últim, el secretari general de l’USdA va lamentar «sentir-se menystingut» pel Govern, tot assegurant que «nosaltres vam ser els primers a denunciar la problemàtica dels lloguers i ni tan sols se’ns ha convidat a la Taula de l’Habitatge».



El ministre Portaveu, Eric Jover, va celebrar que hi hagi «actors socials» que es preocupin per «aquests temes» i, tot i confirmar que Filloy havia rebut la carta de l’USdA, va asseverar que és ell qui ha de fer les valoracions.