El Govern deixa la porta oberta a noves ambaixades

Després que el Govern fes oficial ahir a través del BOPA el nomenament d’Enric Tarrado com a ambaixador d’Andorra a Eslovàquia i Hongria, el ministre Portaveu, Eric Jover, va deixar la porta oberta a possibles noves designacions. Preguntat per quantes ambaixades més s’obriran i quins seran els responsables, Jover va explicar que abans «el país receptor ha d’aprovar la nostra proposta». Per tant, «la informació facilitada de les ambaixades s’anirà confirmant per la via oficial a mesura que arribin els respectius plàcets».



Tarrado és, doncs, l’últim diplomàtic a incorporar-se a una llista cada vegada més llarga, ja que si fins ara les ambaixades a Eslovàquia i Hongria depenien de la d’Àustria, juntament amb la República Txeca, amb el nomenament de Tarrado, es multiplica el nombre de càrrecs.



Ajudes al Pas

En un altre ordre de coses, el Consell de Ministres va aprovar ahir la tercera remesa d’ajusts als comerciants del Pas de la Casa pel tancament de la carretera RN-22. Així, l’Executiu va donar el vistiplau a 13 peticions més per un import total de 7.673 euros. En total, però, es van comptabilitzar 102 demandes de 121 comerços, tot i que de moment només se n’ha pagat a una cinquantena. Segons es va recordar des del Govern, aquestes ajudes van encaminades a subvencionar el 100% de la cotització a la CASS dels treballadors corresponent a la part empresarial (15,5%), relativa exclusivament als dies en què va estar tancada la carretera francesa que porta a la vila encampadana.

Licitacions i ajudes

D’altra banda, el Govern també va aprovar la licitació del concurs pel condicionament de la unitat de cirurgia major ambulatòria de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, que és aquella en la qual el pacient no ingressa. Tal com va explicar Jover «les obres més significatives que preveu el concurs consisteixen a reformar i adequar part dels espais existents, traslladant els elements sanitaris actuals a una nova ubicació per millorar els circuits interns, així com l’ampliació de les dependències d’aquesta unitat».



Així mateix, i a petició de la titular d’Exteriors, Maria Ubach, es va donar pas a la contribució voluntària per un import de 20.000 euros a favor del Programa Mundial d’Aliments. Els diners es destinaran al projecte Producció hidropònica de farratge fresc per a ús ramader a Algèria. Uns altres 15.000 euros es donaran al Fons oficial governamental d’ajuda al desastre de Bahames, després que l’huracà Dorian arresés les illes el passat mes de setembre.