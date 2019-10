‘All-in’ d’Oliveras per l’‘skicross’

Marc Oliveras va dir prou a l’esquí alpí la temporada passada i aquesta campanya debutarà en skicross a la Copa d’Europa. Oliveras té un somni i aquest any, per compte propi, és a dir, quasi al marge de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), ha decidit apostar per aquesta disciplina, a fi de convertir-se en un referent al Principat. Ara, es troba entrenant amb l’equip francès de la modalitat.

«Estic molt motivat per aquesta nova etapa, hi ha hagut algun moment de dubte, sobretot perquè no he rebut un suport del 100% per part de qui m’esperava i ha estat difícil», comentava i explicava que «al final, les ganes que hi poso donaran els seus fruits, és diferent perquè és un nou projecte en el qual vaig sol i començo de zero, però les ganes i el bon ambient en aquesta disciplina em fan veure que no estaré mai sol». «Tot va començar arran de l’any passat, ja feia dos o tres anys que ho pensava i els resultats no van acabar de

Necessita 15.000 euros de pressupost per cobrir les despeses de la temporada

sortir en esquí alpí, tot i que no eren dolents, però no eren els que m’entusiasmaven», revelava i afegia que «vaig decidir anar a provar aquesta modalitat a les dues Copes d’Europa d’Àustria, vaig veure que anava de pressa i que no se’m donava malament», subratllava. Així, li van proposar competir perquè podia anar de pressa i, finalment, ha fet el pas. De fet, des de fa dos dies es troba a Saas-Fee entrenant per preparar la temporada.

Ara, tot és possible però Oliveras ha hagut de fer front a un gran problema com és l’econòmic, ja que no compta amb la FAE de manera directa, encara que potser viatjarà amb ells en alguna ocasió. «He hagut de pagar-me totes les despeses i anar buscant finançament i, al final, he trobat alguna coseta», afirmava. L’esquiador necessita arribar als 15.000 euros per cobrir les despeses de la temporada i de moment, amb espònsors com Grandvalira Saetde, entre altres, podrà competir. «A la que hi hagi algun resultat, la FAE vindrà al darrere i, per tant, podré optar a alguna ajuda de la federació o del Govern, s’ha de fer veure que és un esport més olímpic i que a Andorra poden sortir més resultats», sentenciava.

«Les sensacions són bones, em va costar perquè es necessita molta tècnica i, al final, em vaig anar relaxant i, fins i tot, vaig disputar algunes rondes amb l’equip francès», comentava en relació als darrers entrenaments i reconeixia que «esquiar a quatre pensava que era complicat però no és molt difícil si vas a totes». Disputarà la Copa d’Europa amb l’objectiu d’entrar al top 20, a més de buscar fer els 100 punts FIS, fet que li permetria poder disputar alguna Copa del Món de la modalitat. La temporada comença el 30 d’octubre a Saas-Fee i tot està en perfectes condicions, també la salut, ja que els darrers anàlisis van indicar que es troba perfectament del lupus que pateix.