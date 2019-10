La Generalitat creu que Neilson no tornarà a operar a Lleida-Alguaire

La Generalitat de Catalunya va donar pràcticament per fet que el turoperador Neilson deixarà d’operar aquesta temporada d’hivern a l’Aeroport de Lleida-Alguaire, una de les principals vies d’accés a Andorra per aquells turistes procedents dels Regne Unit que volen esquiar al Pirineu. Així ho va assegurar el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, qui va reconèixer en declaracions a l’ACN les «dificultats» del turoperador per trobar una alternativa que li permeti suplir als avions que contractava Thomas Cook, companyia britànica que va causar fallida la setmana passada.

De confirmar-se la decisió de Neilson, Gavín va manifestar que això «tindria un impacte negatiu en el turisme d’Andorra», afirmació que el ministre portaveu, Eric Jover, no va compartir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. «El missatge que se’ns ha transmès és que no hauria de representar un impacte important pel país», va declarar Jover. De totes maneres, el ministre va afirmar que «les mateixes estacions estan buscant altres canals que no siguin els que havien utilitzat a través de la companyia que va fer fallida».

No obstant això, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat va admetre que Neilson «està trobant dificultats per trobar proveïdors d’aeronaus alternatius» a Thomas Cook, ja que fins al 70% dels vols que tenien previstos eren amb aquesta companyia, tal com va sostenir el portaveu de Neilson a Andorra, Ian Archer Precisament per aquesta raó, el turoperador britànic «estaria intentant reorganitzar el seu model de negoci per operar no tant amb vols xàrters sinó amb vols ja existents». Això suposaria que Lleida-Alguaire podria perdre l’activitat aquest mateix hivern, segons va explicar Gavín, després de la reunió de la Taula Estratègica de l’Aeroport de Lleida-Alguaire. En aquests moments, Neilson només ofereix a través del seu web paquets turístics per anar a esquiar al Pirineu andorrà a través de l’aeroport de Tolosa.

La prioritat per Archer és garantir el servei per als viatges que ja estaven contractats fins al mes que ve, encara registrats com a temporada d’estiu. I posteriorment, centrar-se en l’hivern. «L’important és no afectar la confiança dels clients per no perdre’ls», va afirmar Archer, que no va amagar que la fallida «és una mala notícia i un impacte negatiu al sector».

Els antecedents

A principis d’agost, la Generalitat de Catalunya va anunciar la renovació de l’acord amb Neilson amb el qual el turoperador seguiria portant esquiadors britànics, majoritàriament provinents de Gatwick i Manchester, al Pirineu a través de Lleida-Alguaire aquesta temporada d’hivern. La previsió de Nielson era posar a la venda 10.000 paquets turístics per anar, sobretot, a les pistes d’Andorra i, en menor mesura, a Baqueira Beret.

Tot i aquesta situació, Gavín va garantir que Lleida-Alguaire mantindrà aquesta activitat de turisme de neu el pròxim hivern amb el turoperador suec Quality Travel», que «és el turoperador que més esquiadors porta a la Vall d’Aran», tot i que també és cert que molts opten per Andorra.

D’altra banda, Gavín va anunciar que la Generalitat de Catalunya va tancar un acord amb una «important» aerolínea europea que preveu utilitzar les instal·lacions de l’aeroport per estacionar i fer manteniment i reparacions als seus avions.