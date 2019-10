Educació busca alternatives per la retallada als eventuals

El curs escolar 2019-20 va inaugurar-se aquest dimecres amb el parlament inicial de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, previ a la conferència del professor de la UB, David Bueno, va informar l'ANA.

La responsable de la cartera d’Educació va aprofitar la presència de la premsa per informar d’un acord portat a terme pel Consell de Ministres, respecte al compliment de la sentència de la Batllia que obligava a retallar 70 euros el sou als professors eventuals. En aquest sentit, Vilarrubla va comentar que «s’ha decidit que des de Funció Pública i el gabinet jurídic estudiaran si hi ha una altra via per fer complir la sentència d’una altra manera». Vilarrubla va ser molt concreta en comentar que «no hi ha, en cap cas, la intenció de penalitzar ningú ni de rebaixar el salari a ningú».

Així mateix, Vilarrubla va sortir al pas de les darreres declaracions de la degana del Col·legi d’Advocats en què qüestionava els màsters que organitza la Universitat d’Andorra, al dir que «no he pogut parlar amb ella directament però sí que tinc clar que caldrà escoltar les propostes de millores a fer». La ministra responsable d’Educació i Ensenyament Superior va afegir: «És tan fàcil com seure i parlar-ne».

Amb la inauguració del curs escolar 2019-2020, el Govern té com a objectiu, segons la ministra, «millorar en qualitat els projectes engegats a la passada legislatura com també millorar les sinergies dels tres sistemes educatius».