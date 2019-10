Ordino busca nous gestors per al refugi de Sorteny

El Comú d’Ordino va convocar un concurs públic de caràcter urgent per trobar uns nous gestors per al refugi guardat de Sorteny. Segons es va explicar des de la corporació, a finals de setembre les persones que gestionen la borda van sol·licitar la cessió voluntària de la concessió de manera que el comú va haver de convocar un nou concurs per mirar de trobar substitut abans que comenci la temporada d’hivern.

Amb tot, des de la corporació es garanteix la continuïtat del servei fins que no es resolgui el concurs, ja que existeix un contracte amb el concessionari actual que queda vigent mentre no hi hagi l’adjudicació d’un nou concessionari fins el 31 de desembre d’aquest any.

Segons es va publicar al BOPA la setmana passada, les persones interessades poden retirar la documentació del servei de tràmits del comú i tenen temps fins a les 12 del migdia del dia 10 d’octubre per presentar les seves ofertes. L’obertura de plecs es farà el mateix dia a les 12.15 hores.