La fotografia i Robert Capa, a les jornades lauredianes

Les properes jornades temàtiques lauredianes, que enguany arriben a la seva vuitena edició i giraran un cop més entorn de l’exposició temporal del Museu del Tabac, se celebraran entre el 7 i el 13 d’octubre i s’anomenaran Jornades Capalauredianes, ja que se centraran en el fotògraf Robert Capa.

La consellera de Turisme, Meritxell Teruel, va explicar que han intentat que les activitats culturals i familiars que es faran «siguin atractives per a tots els gustos, no només per als amants de la fotografia». A més, va insistir que «el comú torna a apostar per aquest format perquè és una bona oportunitat per dinamitzar la parròquia». D’entre les activitats més destacades, hi ha la projecció de La maleta mexicana, el dimarts 8 a les 21.30 hores a l’Auditori Rocafort. El documental explica la història dels 4.500 negatius que es van trobar als anys 70 a Mèxic i que es corresponen a les fotos que Robert Capa, Gerda Taro i David Chim Seymour van fer durant la Guerra Civil espanyola i que s’havien donat per perdudes. Una altra de les propostes és el taller de fotografia nocturna a càrrec del fotògraf Sergi Pérez, el dimecres 9 d’octubre a les 20 hores.

I també s’organitzaran dos escape rooms, un de familiar el dissabte al matí i un per a adults a la tarda. «El familiar es basa en dues actrius que simulen ser treballadores de la fàbrica i necessiten ajuda per eliminar una papallona que es menja la planta del tabac, mentre que el d’adults escenifica també dues dones, però que formen part de la resistència contra el feixisme i han de mantenir l’anonimat d’uns compatriotes», va declarar la responsable del Museu del Tabac, Sílvia Fernàndez, que va confirmar que totes les activitats requeriran de reserva prèvia.