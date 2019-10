L’FC Cartagena, el CF Calahorra i l’FC Andorra, els menys golejats

Mantenir la porteria a zero és el gran repte de Gabri García i des de la derrota per 2 a 0 al camp de l’Espanyol B, els andorrans no han tornat a encaixar un gol. Han mostrat una defensa sense fissures i les divines mans de Nico Ratti han fet la resta.

Per aquest motiu, els tricolor són l’equip menys golejat de la Segona Divisió B, la Segona i la Primera Divisió. D’aquesta manera, segons @vinatge_stats, l’FC Andorra, juntament amb l’FC Cartagena i el CF Calahorra són els conjunts menys golejats, amb 0,33 gols encaixats de mitjana. En quarta posició, es troba l’Athletic Club, amb una mitjana de 0,43.

Tot i això, els andorrans també estan de rècord perquè de tots els equips que han ascendit de la Tercera Divisió, són els més ben situats, amb 13 punts, empatats amb la Peña Deportiva. A més, la bona situació del club també fa que se situï com a millor equip respecte a la mitjana de punts sumats per matx durant el setembre, amb 2,60, empatat així en primera posició amb la UD Eivissa i el San Fernando CD.

D’altra banda, en la classificació global de la Segona Divisió, els andorrans, amb 13 punts se situen en sisena posició. El San Fernando, amb 16, és primer.