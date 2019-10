Concert solidari d’Infants del Món amb formacions del país

Infants del món celebra 20 anys i per commemorar les dues dècades de vida, organitza un concert solidari el 12 d’octubre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella (20.00 hores). L’esdeveniment constarà d’un programa amb música, dansa i teatre, i tota la recaptació anirà dirigida al projecte que l’associació desenvolupa a Cambodja.

El cartell l’omplen diverses formacions del país. Sortiran a l’escenari Els Pali, Cor Rock, Grossband, Alendoy, Madretomasa, Four flags i Líquid dansa. Tots els grups hi participaran de manera gratuïta. L’acte estarà presentat per Jèssica Casal i Oriol Guillem. Les entrades tindran un preu de 10 euros i es poden comprar al Centre Cultural la Llacuna i l’oficina de turisme de la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella, i mitja hora abans del concert al mateix Centre de Congressos de la capital. Els menors de 10 anys no paguen i a més s’instaurarà una fila 0 per tal de recollir una major xifra de diners per aquesta iniciativa solidària. Un cop finalitzat el concert se servirà un tastet per als assistents.

El projecte que desenvolupen a Cambodja se centra en un orfenat i en fer el seguiment dels joves al llarg dels anys, donant-los un cop de mà per formar-se acadèmicament. L’objectiu del concert no només és el de donar a conèixer l’associació, els seus projectes i recollir diners amb destinació solidària, sinó també fer padrins que puguin col·laborar per ajudar als infants amb el pas del temps i, si ho desitgen, tenir contacte amb els joves.