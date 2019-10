La Titan Desert, amb nova data i etapes més llargues

La Garmin Titan Desert va donar ahir el tret de sortida a la seva 15a edició, una prova que, com cada any, comptarà amb gran presència andorrana.

Per aquesa edició, la gran novetat és que canvia de dates i se celebrarà al Marroc del 19 al 24 d’abril, una mica abans del que és habitual a fi de no coincidir amb el Ramadà. Fèlix Dot, director de la cursa, va comentar que «el motiu d’avançar la cursa és perquè era necessari, per respecte i pel bon funcionament de la carrera, però hem procurat que aquest canvi fos mínim».

Pel que fa al recorregut, el director tècnic de la prova, Manu Tajada, va indicar que «preparem una carrera amb etapes més llargues i un terreny més muntanyós, sobretot la primera part». «La segona part es disputarà en el desert, amb algun pas per les dunes i presencià de navegació», revelava.