Les pòlisses d’Assegurances Generals passaran a altres entitats

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) està negociant amb altres companyies asseguradores del país per traspassar les pòlisses d’assegurances dels clients d’Assegurances Generals, que va ser intervinguda a l’agost. La finalitat és resoldre cada dossier de tots els clients de l’entitat perquè segueixin tenint les mateixes cobertures.

Fonts consultades pel PERIÒDIC expliquen que l’AFA està estudiant ara diferentes mecanismes perquè els contractes de no vida, que són els que fan referència a les assegurances de llar, de cotxe o de salut, tinguin continuïtat en una altra companyia. Això permetria que els assegurats, que ara segueixen tenint la cobertura en vigor malgrat la intervenció d’Assegurances Generals, tinguin les mateixes prestacions respecte a les que han seguit tenint fins ara. De moment, Assegurances Generals segueix operant i donant el servei als seus assegurats, a l’espera d’una decisió sobre el seu futur.

Segons les fonts consultades, la intenció és trobar una solució «bona» i definitiva el més aviat possible, tot i que no es marquen cap termini. «El nostre interès i el de tothom és aconseguir que no hi hagin dubtes, per avui no hi ha cap problema», comenten. Ara bé, la solució a aquest tipus de pòlisses es preveu que sigui més ràpida que no pas les que fan referència a les assegurances de vida, com ara els plans de pensions. La diferència respecte als anteriors és que són capitals financers invertits i, per tant, és probable que s’hagi de buscar una altra alternativa més enllà de buscar possible noves companyies.

«Són productes financers i això vol dir que tenen un tractament diferent», expliquen. De moment, aquests comptes es troben bloquejats mentre no es troba aquesta solució, tot i que les fonts consultades expliquen que aquesta solució és temporal, a l’espera de determinar quina serà la via de sortida. L’AFA va justificar la decisió d’intervenir Assegurances Generals perquè hi havia «suficients indicis que comportarien que l’entitat es trobés en una situació de dificultat financera». Davant d’aquests fets, tal com preveu la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, l’organisme va procedir a adoptar mesures de control especial amb l’objectiu «de salvaguardar els interessos dels assegurats i dels tercers interessats, així com de garantir el normal funcionament de les activitats de l’entitat».