El Govern ordena retirar fàrmacs amb ranitidina

El ministeri de Salut va informar ahir que, com a mesura de precaució, s’estan retirant del mercat els medicaments que contenen ranitidina via oral per la detecció d’N-Nitrosodimetilamina (NDMA) en alguns d’ells. La retirada s’està fent a escala europea i internacional, exceptuant els medicaments intravenosos que contenen ranitidina perquè són essencials en algunes indicacions terapèutiques, tal com va explicar el Govern en una nota informativa. La ranitidina és un principi actiu que s’utilitza per reduir la producció d’àcid a l’estómac.

Per l’altra banda, l’NDMA està classificada com un probable carcinogen en humans, però amb les dades disponibles, no hi ha evidències que la presència de la substància hagi pogut produir dany als pacients que hagin consumit els medicaments. Des del Ministeri de Salut recorden que en cap cas està justificat que els pacients interrompin els tractaments amb ranitidina sense consultar el seu metge. De moment, s’han retirat del mercat els medicaments de laboratoris espanyols i els francesos que contenen aquest component, com els dels Laboratorios Cinfa i Alter d’Espanya o Mylan i Glaxosmithkline de França, entre d’altres.